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Итоги работы МЧС в новогодние праздники обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы МЧС во время новогодних праздников.

Для вас мы узнали:

  1. в новогодние праздники в Псковской области произошло 35 пожаров, погибло четыре человека;
  2. по сравнению с прошлым годом в эти праздники число пожаров снизилось на 25 %, количество погибших меньше в два раза;
  3. на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники;
  4. в Пскове в ближайшее время планируется отменить запрет выхода людей на лёд;
  5. 19 января традиционно будут организованы места для крещенских купаний. На местах будут дежурить МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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