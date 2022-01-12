Итоги работы МЧС в новогодние праздники обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы МЧС во время новогодних праздников.
Для вас мы узнали:
- в новогодние праздники в Псковской области произошло 35 пожаров, погибло четыре человека;
- по сравнению с прошлым годом в эти праздники число пожаров снизилось на 25 %, количество погибших меньше в два раза;
- на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники;
- в Пскове в ближайшее время планируется отменить запрет выхода людей на лёд;
- 19 января традиционно будут организованы места для крещенских купаний. На местах будут дежурить МЧС и бригады скорой медицинской помощи.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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