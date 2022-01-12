Итоги работы МЧС в новогодние праздники обсудили в медиацентре ПАИ

16:11, 12 января 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы МЧС во время новогодних праздников.

Для вас мы узнали:

в новогодние праздники в Псковской области произошло 35 пожаров, погибло четыре человека; по сравнению с прошлым годом в эти праздники число пожаров снизилось на 25 %, количество погибших меньше в два раза; на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники; в Пскове в ближайшее время планируется отменить запрет выхода людей на лёд; 19 января традиционно будут организованы места для крещенских купаний. На местах будут дежурить МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.