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Общество

10% тестов псковичей на COVID отправляют в Петербург для выявления штамма «омикрон»

10% от общего числа положительных тестов на COVID направляются из Псковской области в Санкт-Петербург для выявления штамма «омикрон». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона отметил, что тесты отправляются в Санкт-Петербург, поскольку в Псковской области их не делают.

«Сначала был «уханьский» штамм, потом «дельта», сейчас теоретически может появиться «омикрон». Мы берём 5-10% от числа положительных тестов и направляем на детальное исследование», - рассказал Александр Нестерук.

Собеседник агентства добавил, что при заражении омикрон-штаммом заболевание проходит в более лёгкой форме. Среди отличительных признаков кишечное расстройство и головные боли. При этом штамме, в отличие от предыдущих, пациенты реже теряют запахи и вкусы, реже диагностируются пневмонии.

Напомним, 10 января в НИИЭМ имени Пастера в Санкт-Петербург направили 21 пробу из Псковской области. Александр Нестерук предположил, что среди этих тестов могут выявить «омикрон».

Всего за минувшие сутки в регионе провели 1 838 тестов на коронавирус.

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