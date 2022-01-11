Омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области

11:23, 11 января 2022, ПАИ

У 21 жителя Псковской области подозревают омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«10 января в институт НИИЭМ имени Пастера в Санкт-Петербург направили 21 пробу из Псковской области. Возможно, среди этих проб выявится «омикрон», - отметил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач рассказал, что пробы были взяты у людей с тяжёлой клинической формой.

Александр Нестерук уверен, что омикрон-штамм появится в регионе в скором времени.

«Вполне возможно, что омикрон-штамм уже завезён в Псковскую область петербуржцами», - добавил собеседник агентства.