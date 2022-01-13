Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году

08:40, 13 января 2022, ПАИ

Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Об этом «Известиям» сообщил федеральный чиновник. Информацию подтвердили представители отрасли.

Предполагается трансформировать накопительную часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

По словам собеседников издания, в новую версию войдут три основные стимулирующие меры: налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами, причем с выплатами через Агентство по страхованию вкладов. В Минфине уточнили, что вопрос гарантирования вложений граждан уже прорабатывается в соответствии с поручением президента.

Сейчас детали изменений обсуждаются с Минфином и ЦБ, рассказал гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий. Предполагается, что граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии. По словам Александра Зарецкого, в рамках концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что все указанные меры рассматриваются, в том числе дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка граждан и страхование инвестиционного дохода. Парламентарий предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений — такого подхода, по словам источников, придерживается и рынок.