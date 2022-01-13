Грабеж раскрыт в Пскове по горячим следам

09:53, 13 января 2022, ПАИ

В Пскове установлен гражданин, подозреваемый в открытом хищении спиртного в магазине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 12 января в магазин на улице Труда зашел неизвестный мужчина высокого роста, на вид лет 40-45, в камуфлированной одежде. Он открыто похитил из торгового зала бутылку водки и скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и по горячим следам установили подозреваемого в совершении противоправного деяния. Преступником оказался 42-летний безработный пскович, ранее судимый за разбой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.