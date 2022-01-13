Росгвардия поздравила псковских журналистов с Днем российской печати

10:26, 13 января 2022, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области поздравило журналистов региона с Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что сегодня корреспонденты федеральных и региональных СМИ продолжают оперативно информировать читателей о служебно-боевых задачах выполняемых Росгвардией, о мужественных поступках сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают безопасность граждан и приходят на помощь людям, попавшим в беду.

«Тесное и конструктивное взаимодействие Росгвардии с ведущими информационными агентствами, газетами, радиостанциями и телеканалами позволяет широкой аудитории быть в курсе последних новостей войск национальной гвардии, узнавать о росгвардейцах, которые ежедневно с риском для жизни участвуют в борьбе с терроризмом, выполняют задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, охраняют важные государственные объекты, осуществляют контроль за оборотом оружия в стране.

В 2021 году итогом совместной работы подразделений информационного сопровождения деятельности Росгвардии, федеральных и региональных СМИ стали тысячи публикаций: информационных сообщений, статей, специальных репортажей, интервью и документальных проектов о деятельности Росгвардии. Корреспонденты освещали ведомственные стратегические учения, социальные акции, тактические соревнования, принимали активное участие в тренировках бойцов спецназа Росгвардии по освобождению заложников, рассказывали о боевых буднях морских подразделений, а также проводили интервью с боевыми офицерами и генералами войск национальной гвардии Российской Федерации.

Особый интерес журналистов вызывали истории о том, как росгвардейцы приходили на помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря оперативной работе корреспондентов в 2021 году около 1000 случаев оказания помощи гражданам, попавшим в беду, стали известны широкой публике. Рискуя жизнью, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, спасали людей из пожара, помогали утопающим, находили детей, заблудившихся в лесу, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Практически каждый случай спасения нашел отражение в СМИ, что в очередной раз подтверждает объективность и оперативность российских журналистов.

В Росгвардии высоко ценят доверительные взаимоотношения, сложившиеся со СМИ, и считают медийное пространство эффективной площадкой для общественного диалога. Мы открыты и всегда готовы к взаимодействию с коллегами из средств массовой информации.

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии поздравляет всех журналистов с профессиональным праздником», - говорится в поздравлении ведомства.