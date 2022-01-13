Ректор ПсковГУ исполнила желания трёх ребят из детского дома

11:35, 13 января 2022, ПАИ

Ректор ПсковГУ исполнила новогодние желания юных участников благотворительной акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе вуза.

На шарах, которые в конце декабря выбрала ректор, были просьбы о футбольной форме, тюбинге и велосипеде. В настоящее время два подарка вручены ребятам, а третий отправится к своему хозяину в Великие Луки в ближайшие дни.

«Главное нам удалось поднять настроение детям, показать, что добро вокруг них, что если сильно чего-то хотеть, то это обязательно сбудется, - отметила Наталья Ильина. - Хочется, чтобы все дети были счастливы и окружены заботой, теплом и пониманием».