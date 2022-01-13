Молоко, мясо и рыбу больше всего ввозили через Псковскую область в новогодние праздники

11:57, 13 января 2022, ПАИ

В период новогодних праздников инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 2,5 тыс. тонн продуктов животного происхождения через российско-белорусский участок в Псковской области. Из соседнего государства больше всего было ввезено молока и молочной продукции – 1,4 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – почти 740 тонн, рыбы, рыбной продукции и морепродуктов – 339,7 тонн, а также 3,6 млн штук куриных и перепелиных яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в пунктах пропуска через российско-латвийский и российско-эстонский участки Государственной границы РФ в Псковской области был проконтролирован импорт почти 100 тонн животноводческой продукции и лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы отправились в адреса получателей из различных регионов Российской Федерации.