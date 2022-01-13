Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере

12:03, 13 января 2022, ПАИ

Чтобы помочь жителям островов в Псковском озере, органы власти организовали работу по доставке грузов. Непосредственное участие в этой работе принимает Аварийно-спасательная служба Псковской области, которая по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова. Привлечение спасателей для данной работы оправданно, так как у аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по не всегда прочному и равномерному льду техника: катера и суда на воздушной подушке.

13 января судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы доставило груз продуктов и товаров первой необходимости на остров Залита в Псковском озере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Жители острова благодарны органам власти и спасателям за помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от «большой земли», они знают, что помощь придёт к ним в любой ситуации», - отметили в пресс-службе.