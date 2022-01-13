Нестерук: Дачники, скорее всего, уже завезли «омикрон» в Псковскую область

12:30, 13 января 2022, ПАИ

«Дачники, вполне возможно, уже завезли новый штамм «омикрон» в Псковскую область», - предположил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«У нас тут были в праздники десятки тысяч гостей, может быть, даже сотни тысяч гостей - эту статистику еще подсчитывают - из Москвы и Петербурга. Велика вероятность, что люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области завозили инфекцию, и вполне возможно, что в каком-нибудь нашем районе уже завезен штамм «омикрон», - отметил Александр Нестерук.

Он также добавил, что после новогодних каникул наблюдается незначительный спад в заболеваемости коронавирусом.

«Зимние каникулы способствуют разобщению значительной части населения, когда не работают предприятия, учебные заведения, люди могут быть дома, в семье. Но в то же время новогодние праздники – это такие праздники, когда люди собираются в компаниях, причем это не устоявшиеся трудовые коллективы, а временно создаваемые группы людей, которые могут быть опасны новыми контактами», - пояснил Александр Нестерук.