Нестерук: Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже зимой и будет тяжёлой

12:40, 13 января 2022, ПАИ

Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже зимой и будет тяжёлой. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Судя по тому, что количество выявления нового штамма «омикрон» стремительно нарастает, можно предположить, что обе столицы первыми втянутся в этот эпидемический процесс. Думаю, новая волна будет уже в зимние месяцы. У нас штамм сначала появится в Пскове, Великих Луках, потом в райцентрах, может дойти и до сельской местности», - спрогнозировал врач.

По его словам, основная особенность штамма «омикрон» в том, что он является очень заразным, в 3-5 раз заразнее прежних штаммов. «Уже понятно, что ситуация будет достаточно тяжелая. Мы это видим по странам, где «омикрон» уже распространяется: США, Франция, Великобритания», - добавил Александр Нестерук.