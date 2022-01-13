Почти 26 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:43, 13 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 25 984 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

12 января в стране зафиксировано 740 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 21 155 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 13 января в России выявлено 10 723 305 случаев заболевания коронавирусом, 9 784 348 человек выздоровело, 319 172 – умерло.