Почти 26 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 25 984 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
12 января в стране зафиксировано 740 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 21 155 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 13 января в России выявлено 10 723 305 случаев заболевания коронавирусом, 9 784 348 человек выздоровело, 319 172 – умерло.
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