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Общество

Собаку и кошек в великолукском ЛПХ посадили на карантин после визита больного енота

Животные в личном подсобном хозяйстве в Великолукском районе, куда зашел зараженный бешенством енот, находятся на карантине. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

Первый в 2022 году случай бешенства в регионе зафиксировали 12 января. Зараженным животным оказался енот, которого привезли из деревни Покарево Великолукского района.

Зверь пришел на территорию личного подсобного хозяйства. Вера Баданина рассказала, что владелец участка забил енота рядом с будкой собаки и привёз на станцию.

«К счастью, владелец был ознакомлен с тем, как нужно вести себя, знал об этом заболевании: не касайтесь диких животных, не идите на контакт с такими животными», – поделилась председатель комитета по ветеринарии и добавила, что енот сразу вызвал у мужчины подозрение. Хозяин участка принёс животное в мешке и перчатках в лабораторию, где специалисты выявили в головном мозге енота антиген бешенства.

Вся территория подсобного хозяйства, куда пришёл больной енот, была обработана. Специалисты провакцинировали собаку и четырех кошек владельца, теперь они находятся на карантине.

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