Псковичи начнут получать детские выплаты и пособия с 17 января

16:01, 13 января 2022, ПАИ

Псковичи начнут получать детские выплаты и пособия с 17 января. 298,4 млн рублей на эти цели уже поступили в комитет по социальной защите Псковской области из федерального бюджета. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Средства направлены в органы социальной защиты городов и районов области. Так как на зачисление средств на счета граждан требуется 2-3 дня, зачисление пособий начнется со следующей недели.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет, о ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей, ежемесячной денежной выплате в связи с рождением первого ребенка и ежемесячном пособии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.