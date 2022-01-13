Арт-пространство «Азбука эстампа» откроется в Пскове

16:43, 13 января 2022, ПАИ

18 января в 16:30 в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоится торжественное открытие мастерской печатной графики профессионального уровня – арт-пространства «Азбука эстампа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Мероприятие пройдет в рамках уникального для Псковской области проекта «Доступный эстамп», который реализует Детская школа искусств города благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В арт-пространстве «Азбука эстампа» будет проводиться обучение творческой молодежи Пскова. Занятия планируется вести по специально разработанному в рамках проекта авторскому курсу «ПроГрафику». Ученики изучат работу в техниках линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия.

Кроме того, в этом году команда проекта проведет серию тематических выставок и лекций-бесед, посвященных искусству печатной графики. По итогам проекта будет развернута масштабная выставка «Доступный эстамп», на которой представят графические работы слушателей, прошедших обучение в печатной мастерской.

Одним из направлений проекта является создание авторского цикла обучающих видеороликов, каждый из которых посвящен конкретной технике эстампа. В ближайшее время готовый видеокурс станет доступен на YouTube-канале Детской школы искусств и в социальных сетях «Доступного эстампа».

Кроме того, 18 января в Центре туризма и творческих индустрий Пскова откроется выставка «Мысль», посвященная композиционным замыслам и поисковым решениям художников-графиков.