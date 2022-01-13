Как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы, обсудили в медиацентре ПАИ

16:50, 13 января 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с заведующим травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадимом Букшей.

Для вас мы узнали:

почти в два раза по сравнению с 2021 годом выросло число псковичей, обратившихся за помощью в травмпункт приемного отделения клинической больницы в новогодние выходные; с 1 по 10 января за помощью в травматологическое отделение обратилось 544 человека; больше всего в этом году было уличных травм, полученных в результате катания на горках, коньках и лыжах; три человека пострадали от взрывов петард в новогоднюю ночь в Пскове; в один из праздничных дней в псковский травмпункт обратились восемь человек с травмами после катания на «ватрушке»; почти каждую неделю псковичи обращаются за медпомощью с травмами кисти.

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