Как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы, обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с заведующим травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадимом Букшей.
Для вас мы узнали:
- почти в два раза по сравнению с 2021 годом выросло число псковичей, обратившихся за помощью в травмпункт приемного отделения клинической больницы в новогодние выходные;
- с 1 по 10 января за помощью в травматологическое отделение обратилось 544 человека;
- больше всего в этом году было уличных травм, полученных в результате катания на горках, коньках и лыжах;
- три человека пострадали от взрывов петард в новогоднюю ночь в Пскове;
- в один из праздничных дней в псковский травмпункт обратились восемь человек с травмами после катания на «ватрушке»;
- почти каждую неделю псковичи обращаются за медпомощью с травмами кисти.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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