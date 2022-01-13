Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы, обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с заведующим травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадимом Букшей.

Для вас мы узнали:

  1. почти в два раза по сравнению с 2021 годом выросло число псковичей, обратившихся за помощью в травмпункт приемного отделения клинической больницы в новогодние выходные;
  2. с 1 по 10 января за помощью в травматологическое отделение обратилось 544 человека;
  3. больше всего в этом году было уличных травм, полученных в результате катания на горках, коньках и лыжах;
  4. три человека пострадали от взрывов петард в новогоднюю ночь в Пскове;
  5. в один из праздничных дней в псковский травмпункт обратились восемь человек с травмами после катания на «ватрушке»;
  6. почти каждую неделю псковичи обращаются за медпомощью с травмами кисти.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

В ПсковГУ реализуется программа по модернизации помещений, инфраструктуры и коммуникаций
13 января 2022

Фотофакт. Ольгинский мост в Пскове погрузился во мрак
13 января 2022

Крещенскую купель оборудуют в городском парке культуры и отдыха в Великих Луках
13 января 2022

Как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы, обсудили в медиацентре ПАИ
13 января 2022

Александр Нестерук: Гонконгский грипп появился в Псковской области достаточно рано
13 января 2022

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1
13 января 2022

В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных
13 января 2022

107 тысяч пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...