Крещенскую купель оборудуют в городском парке культуры и отдыха в Великих Луках

17:51, 13 января 2022, ПАИ

К празднику Крещения в Великих Луках оборудуют купель на реке Ловать в районе лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на набережной Краснофлотской, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Традиционные купания будут проходить с 20:00 18 января до 20:00 19 января. Там обустроят вход в воду, уложат безопасные деревянные сходни и настилы. Для переодевания горожан будут установлены палатки.

В целях обеспечения безопасности будет организовано дежурство бригады скорой помощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

На время купаний будет прекращено движение автомобилей по набережной Краснофлотской от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной.

Напомним, в Пскове купель организуют у Мирожского монастыря.