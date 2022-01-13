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Общество

Крещенскую купель оборудуют в городском парке культуры и отдыха в Великих Луках

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

К празднику Крещения в Великих Луках оборудуют купель на реке Ловать в районе лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на набережной Краснофлотской, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Традиционные купания будут проходить с 20:00 18 января до 20:00 19 января. Там обустроят вход в воду, уложат безопасные деревянные сходни и настилы. Для переодевания горожан будут установлены палатки.

В целях обеспечения безопасности будет организовано дежурство бригады скорой помощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

На время купаний будет прекращено движение автомобилей по набережной Краснофлотской от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной.

Напомним, в Пскове купель организуют у Мирожского монастыря.

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