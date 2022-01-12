К празднику Крещения в Пскове оборудуют купель у Мирожского монастыря

12:27, 12 января 2022, ПАИ

В Пскове местом проведения крещенских купаний по традиции станет купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.



Управление городского хозяйства администрации Пскова проведет вырубку льда купели, расчистит снег, установит настилы для выхода на лед, лестницы с поручнями и ограждения. Будет также организовано освещение места купания и установлены биотуалеты.



На месте проведения купаний оборудуют пункты переодевания, обогрева и питания участников. Кроме того, будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Для обеспечения охраны порядка привлекут народные дружины.



Окунуться в водоеме можно будет с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

