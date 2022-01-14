Колядовавший на Святки острович украл из подъезда два велосипеда

11:06, 14 января 2022, ПАИ

12 января в Острове колядовавший на Святки 19-летний подросток украл из подъезда два велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла 12 января в доме на улице К. Назаровой. Вором оказался 19-летний местный житель, он признался в преступлении. По его словам, он колядовал на Святки и ходил по домам, в одном из них он и украл велосипеды — всего их было пять, острович взял с собой только два, они не были пристегнуты страховочными тросиками.

Возбуждено уголовное дело. Велосипеды изъяли.