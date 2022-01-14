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Общество

Соцвыплаты на 8 млрд рублей ежегодно производятся в Псковской области

Социальные выплаты в размере порядка 8 млрд рублей ежегодно выплачиваются отдельным категориям граждан в Псковской области. Это федеральные и областные средства, сообщила зампредседателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 14 января.

Спикер рассказала, что существует более 40 различных выплат, которые осуществляются через учреждения социального обслуживания. Получателями мер поддержки и социальных услуг являются все слои населения - дети, люди трудоспособного возраста и люди старшего поколения.

Татьяна Николаева подчеркнула, что работа с пожилым населением - одно из важных направлений деятельности соцзащиты. В зоне особого внимания находятся ветераны. Данной категории граждан предоставляются льготы на коммунальные услуги, производятся ежемесячные выплаты, выплаты к праздничным дням, обеспечивается бесплатный проезд в общественном транспорте. Ветеранам войны, инвалидам оказывается бесплатное социальное обслуживание на дому.

«В нашей области кроме ветеранов войны еще много льготников, в частности, ветеранов труда - около 55 тысяч федерального значения, 35 тысяч - ветеранов труда Псковской области», - уточнила Татьяна Николаева. Они получают ежемесячные выплаты и другие льготы.

Спикер также отметила, что пока в регионе не создано приемных семей для пожилых людей, и пригласила всех заинтересованных лиц воспользоваться такой услугой. Основная идея - оказать поддержку тем, кто нуждается в постоянном уходе. Приёмная семья получает за это деньги - за инвалида или человека старше 80 лет предусмотрена выплата в размере прожиточного минимума на душу населения, в других случаях - половина. Можно взять в семью одновременно двух пенсионеров. Специалист подчеркнула, что качество ухода за ними строго контролируется.

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