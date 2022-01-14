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Общество

Скончалась народная артистка России Анастасия Вознесенская

Фото РИА Новости

14 января ушла из жизни народная артистка России Анастасия Вознесенская. Ей было 78 лет, сообщается на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре «Современник». «Она стала «звездой», сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Родионову в фильме «Майор Вихрь», но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен её директор рынка в рязановском «Гараже»). В театре же ею сыграны десятки ролей», - говорится в сообщении.

Последними ролями Анастасии Вознесенской стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем её мужа Андрея Мягкова (умер 18 февраля 2021 года) – один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет.

О времени и месте прощания с Анастасией Вознесенской будет сообщено позднее.

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