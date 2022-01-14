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Карантин по бешенству ввели в деревне Покарево Великолукского района

Фото: Андрей Степанов

Карантин по бешенству ввели в деревне Покарево Великолукского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Карантин введён на территории эпизоотического очага заболевания – личного подворья одного из местных жителей, расположенного в Дачном переулке, 2а в деревне Покарево Великолукского района, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Карантин устанавливается сроком на 60 дней. На этот период запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории очага посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней.

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