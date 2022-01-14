В Псковской области названы лучшие сельские учреждения культуры и их работники

16:07, 14 января 2022, ПАИ

В Псковской области определены победители конкурса среди сельских учреждений культуры, также названы имена лучших работников этих организаций.

По направлению «Культурно-досуговая деятельность» победителями признаны Лаптевский сельский клуб (структурное подразделение Опочецкого районного центра культуры) и Грибулевский сельский клуб (филиал Палкинского районного досугового объединения).

В номинации «Библиотечное дело» лучшими стали Велейская сельская библиотека (филиал № 2 Пушкиногорской центральной районной библиотеки), Ущицкая сельская модельная библиотека Куньинского районного культурного центра и Махновская сельская библиотека Бежаницкого районного центра культуры.

Каждой организации оказана финансовая поддержка в размере 100 тыс. рублей. Средства будут направлены на модернизацию и развитие материальной базы учреждений.

Лучшими работниками сельских учреждений культуры — победителями конкурса признаны культорганизатор Лаптевского сельского клуба Светлана Федорова, культорганизатор Грибулевского сельского клуба Елена Васильева, библиотекарь Велейской сельской библиотеки Ольга Никитина, библиотекарь Ущицкой сельской модельной библиотеки Елена Михайлова и библиотекарь Махновской сельской библиотеки Татьяна Жилинская.

Каждому работнику выплачена премия в размере 50 тысяч рублей.

Конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников проводится в рамках национального проекта «Культура».