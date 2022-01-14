Комплекс апартаментов и детский центр появятся в Финском парке Пскова
Комплекс апартаментов и детский центр появятся в Финском парке Пскова, сообщил в интервью «Псковской правде» инвестор и застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» Сергей Чекрышов.
«У нас сейчас есть площадка разработки – это Финский парк. Двор Лапина, известный у горожан как «Цыганский дом», прилегающие к нему склады. Мы этим проектом очень активно занимаемся, стоит задача к концу 2022 года его запустить. Здесь будет комплекс апартаментов, детский центр. Возможно, небольшой гастропарк. Как раз для всех отдыхающих в Финском парке. Первые проработки уже есть, интересно получается», - отметил Чекрышов.
Добавим, что речь идёт о доме по адресу улица Гоголя, 50а.
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