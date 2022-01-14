ВОЗ рекомендовала ещё два препарата для лечения COVID-19

17:04, 14 января 2022, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для лечения коронавируса два новых препарата – барицитиниб и сотровимаб. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ВОЗ.

Применять барицитиниб рекомендуется для лечения пациентов с тяжёлой и критической формой COVID-19. Препарат используется для лечения ревматоидного артрита.

Применять сотровимаб рекомендуют для лечения лёгкой и средней степени коронавируса у тех пациентов, которым в дальнейшем может потребоваться госпитализация. Применять лекарство советуют пожилым, а также людям с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Также отмечено, что этот препарат сохраняет свою эффективность даже в случаях инфицирования омикрон-штаммом.