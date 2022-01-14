Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучан поздравили с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Красноармейцы бегут по улице Карла Либкнехта (ныне улица Некрасова, справа — дом № 6/1) во время боёв за Великие Луки. Фото: военный альбом.

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Андрей Беляев поздравили горожан с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Уважаемые великолучане! Сердечно поздравляем вас с днём освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков! Эта дата навсегда вошла в историю нашего древнего города как одна из самых героических.

17 января 1943 года после долгих ожесточённых боёв благодаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, офицеров, партизан, подпольщиков Великие Луки были полностью освобождены от врага.

За доблесть и героизм, проявленные воинами в Великолукской наступательной операции, правительственные награды были вручены более чем 10 тысячам бойцам и офицерам. В приказе Верховного главнокомандующего от 25 января 1943 года победа наших войск в Великих Луках была отмечена в ряду решающих событий рубежа 1942–1943 годов.

Настоящим подвигом является и самоотверженный труд жителей города над его восстановлением. За время военных действий в Великих Луках были разрушены и сожжены 3 083 дома из 3 391. Великолукские труженики приложили все силы, чтобы в короткое время на месте пепелищ выросли новые дома, больницы, школы и детские сады, культурные учреждения и промышленные объекты.

Наши дорогие ветераны – герои войны и труда заложили прочную основу для дальнейшего поступательного развития города. Их мужество, патриотизм, боевая и трудовая доблесть – вечный пример для нас и всех последующих поколений великолучан.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за мирное небо и благополучие, возможность жить и работать на родной земле!

Продолжая заложенные вами традиции, оставаясь верными городу воинской славы Великие Луки, сегодня мы добросовестно трудимся на его благо, развиваем промышленность и социальную сферу, добиваемся высоких экономических результатов, строим новые жилые дома, реализуем крупные инфраструктурные проекты.

В этот значимый для великолучан день от всей души желаем каждому жителю города крепкого здоровья, благополучия, успехов и достижений в труде и общественной деятельности, счастья и добра, согласия в семьях и мирного неба над головой!» – говорится в поздравительном послании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

14 января 2022

Актрису Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище
14 января 2022

В Пскове наградили лучших оформителей фасадов зданий к Новому году
14 января 2022

Великолучан поздравили с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
14 января 2022

На базе Псковской областной инфекционной больницы появится клиническая кафедра ПсковГУ
14 января 2022

Глава Роспотребнадзора: Заразность «омикрона» выше обычного коронавируса в 3-7 раз
14 января 2022

Почти 1,3 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
14 января 2022

«Титан-Полимер» назвал топ-5 ключевых событий 2021 года
14 января 2022

Фоторепортаж: Стартовали соревнования на Кубок Пскова по фигурному катанию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...