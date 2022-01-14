Великолучан поздравили с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

19:28, 14 января 2022, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Андрей Беляев поздравили горожан с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Уважаемые великолучане! Сердечно поздравляем вас с днём освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков! Эта дата навсегда вошла в историю нашего древнего города как одна из самых героических.

17 января 1943 года после долгих ожесточённых боёв благодаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, офицеров, партизан, подпольщиков Великие Луки были полностью освобождены от врага.

За доблесть и героизм, проявленные воинами в Великолукской наступательной операции, правительственные награды были вручены более чем 10 тысячам бойцам и офицерам. В приказе Верховного главнокомандующего от 25 января 1943 года победа наших войск в Великих Луках была отмечена в ряду решающих событий рубежа 1942–1943 годов.

Настоящим подвигом является и самоотверженный труд жителей города над его восстановлением. За время военных действий в Великих Луках были разрушены и сожжены 3 083 дома из 3 391. Великолукские труженики приложили все силы, чтобы в короткое время на месте пепелищ выросли новые дома, больницы, школы и детские сады, культурные учреждения и промышленные объекты.

Наши дорогие ветераны – герои войны и труда заложили прочную основу для дальнейшего поступательного развития города. Их мужество, патриотизм, боевая и трудовая доблесть – вечный пример для нас и всех последующих поколений великолучан.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за мирное небо и благополучие, возможность жить и работать на родной земле!

Продолжая заложенные вами традиции, оставаясь верными городу воинской славы Великие Луки, сегодня мы добросовестно трудимся на его благо, развиваем промышленность и социальную сферу, добиваемся высоких экономических результатов, строим новые жилые дома, реализуем крупные инфраструктурные проекты.

В этот значимый для великолучан день от всей души желаем каждому жителю города крепкого здоровья, благополучия, успехов и достижений в труде и общественной деятельности, счастья и добра, согласия в семьях и мирного неба над головой!» – говорится в поздравительном послании.