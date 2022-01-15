Мокрый снег ожидается в Псковской области 15 января

11:27, 15 января 2022, ПАИ

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15 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой мокрый снег, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Ночью без существенных осадков, будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем от -2 до +3, ночью от -3 до -8.

В Пскове сегодня сильных осадков не ожидается, температура будет колебаться от 0...+2 градусов, ночью может опуститься до -7.

В Великих Луках днем возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура днем от 0...+2, ночью -5...-7. На дорогах в Пскове и Великих Луках сохраняется гололёд.