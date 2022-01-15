Выставку художника Леонида Гервица открыли в «Петровском»

16:13, 15 января 2022, ПАИ

Выставку известного художника Леонида Гервица открыли в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедникв А.С. Пушкина «Михайловское».

На выставке будут представлены 17 работ мастера, среди которых различные пейзажи, жанровые композиции, интерьеры и портреты. Для зрителей будут представлены работы, практически неизвестные широкой публике. Экспозиция «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица» будет работать до конца февраля.

Леонид Гервиц родился в Одессе в 1946 году. После окончания Художественного училища имени М.Б. Грекова поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в класс академика В.М. Орешникова. Дипломной работой Леонида Гервица стал «Пушкин в Михайловском».

Художник довольно часто приезжал в Пушкинские горы, а в 1978 – 1990 годы работал в качестве одного из руководителей традиционной практики студентов–«репинцев» в «Михайловском».