Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Италии сообщили, как предотвратить тяжелое протекание COVID-19 на 98%

Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Высшего института здоровья Италии, пишет ТАСС.

К настоящему моменту в стране полный цикл вакцинации (2 дозы) прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано более 119 млн инъекций вакцины от коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

15 января 2022

В ближайшее время начнутся исследования детской вакцины против COVID-19
15 января 2022

Минцифры России запустит новое мобильное приложение «Госуслуги»
15 января 2022

Эксперт рассказал, как избежать внимания телефонных мошенников
15 января 2022

В Италии сообщили, как предотвратить тяжелое протекание COVID-19 на 98%
15 января 2022

С 1 марта свидетельство об аккредитации учебных заведений будет действовать бессрочно
15 января 2022

Минцифры предупредило о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале «Госуслуги»
15 января 2022

Магнитная буря накрыла Псковскую область 15 января
15 января 2022

Северное сияние сфотографировала псковичка над Серёдкой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...