В Италии сообщили, как предотвратить тяжелое протекание COVID-19 на 98%
Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Высшего института здоровья Италии, пишет ТАСС.
К настоящему моменту в стране полный цикл вакцинации (2 дозы) прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано более 119 млн инъекций вакцины от коронавируса.
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