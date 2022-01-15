В Италии сообщили, как предотвратить тяжелое протекание COVID-19 на 98%

19:26, 15 января 2022, ПАИ

​

Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Высшего института здоровья Италии, пишет ТАСС.

К настоящему моменту в стране полный цикл вакцинации (2 дозы) прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано более 119 млн инъекций вакцины от коронавируса.