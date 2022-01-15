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Общество

Юрист предупредила об уловках мошенников с возвратом НДС

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала «Известиям», какие уловки используют мошенники с возвратом НДС при экспорте.

Она сообщила, что в таких схемах мошенники заявляют один товар, а за границу едет другой, или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара.

Другой прием — это возврат льготного НДС. Например, компания торгует зерном, НДС при реализации которого составляет 10%, а транспортные расходы облагаются НДС в размере 20%. Гусятникова отметила, что эта схема похожа на первую: товары могли не производиться, поэтому заключенная сделка окажется фиктивной.

При фиктивных сделках договоры подписываются между подставными организациями, но сейчас проворачивать такое становится всё труднее, так как все счета-фактуры проверяются налоговиками при сдаче декларации по НДС при помощи специальной программы.

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