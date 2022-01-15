Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике в этом году отменен
Мировое первенство по легкой атлетике среди паралимпийцев отменено, сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Он отметил, что соревнования должны были проходить в японском Кобе и стать квалификационными к летним Паралимпийским играм 2024 года в Париже.
В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе соревнований на 2024 год.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
15 января 2022
С 1 марта свидетельство об аккредитации учебных заведений будет действовать бессрочно