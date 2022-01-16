Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о мошенничестве

10:03, 16 января 2022, ПАИ

16 января портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами, пишут «Известия».

Граждан просят не сообщать код из СМС, а также напоминают им о том, как защитить свой аккаунт. В сообщении подчёркивается, что сотрудники портала не запрашивают подобную информацию у пользователей.

Кроме того, порекомендовали использовать дополнительные способы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить код из СМС.