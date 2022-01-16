Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о мошенничестве
16 января портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами, пишут «Известия».
Граждан просят не сообщать код из СМС, а также напоминают им о том, как защитить свой аккаунт. В сообщении подчёркивается, что сотрудники портала не запрашивают подобную информацию у пользователей.
Кроме того, порекомендовали использовать дополнительные способы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить код из СМС.
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