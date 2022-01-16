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Астероид диаметром до 1,3 км приблизится к Земле в ночь на 19 января

Пролёт астероида около Земли в представлении художника. Фото AstroAlert

В ночь на 19 января в 2 млн километрах от Земли пролетит потенциально опасный околоземный астероид 1994 PC1. Об этом сообщается в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

Астероид обнаружил 9 августа 1994 года астроном Роберт Макнот в обсерватории Сайдинг-Спринг. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 0,7 до 1,3 км.

В средних широтах Северного полушария будут хорошие условия для наблюдения. 18-19 января он будет перемещаться на фоне созвездий Печь, Эридан, Кит, Рыбы, Андромеда и Пегас.

Путь астероида 1994 PC1 по небу 18-20 января 2022 года (время московское). Картинка сгенерирована для Москвы в программе Stellarium. Фото AstroAlert

Увидеть астероид можно будет в малые телескопы. Максимального блеска +10,2 зв. вел. он достигнет 18 января в период с 08:00 по 22:30 мск — в это время астероид будет перемещаться на фоне Эридана и Кита. Максимальная угловая скорость составит 122 угл. сек. за минуту времени.

Сгенерировать эфемериды можно на сайте Центра малых планет.

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