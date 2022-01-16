В псковских магазинах расплатились фальшивыми деньгами
В Пскове полицейские изъяли две фальшивые пятитысячные купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
13 января в кассе в магазине на улице Алтаева обнаружили пятитысячную купюру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Днём позднее, 14 января, в одном из торговых комплексов Пскова обнаружили ещё одну фальшивую пятитысячную купюру. Как уточнили в пресс-службе, она поступила от одного из покупателей при оплате товара. Обстоятельства случившегося выясняются.
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