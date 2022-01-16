Депутат Госдумы предложил ограничить продажу спиртных напитков в выходные дни
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить в России продажу спиртных напитков в выходные дни, пишет портал Ura.ru.
По мнению парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и способствует снижению объема потребления алкоголя населением.
Такая мера заключается в том, что продажа алкоголя в выходные дни осуществляется только в барах, а в магазинах нет.
Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.
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