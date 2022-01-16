Депутат Госдумы предложил ограничить продажу спиртных напитков в выходные дни

20:20, 16 января 2022, ПАИ

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить в России продажу спиртных напитков в выходные дни, пишет портал Ura.ru.

По мнению парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и способствует снижению объема потребления алкоголя населением.

Такая мера заключается в том, что продажа алкоголя в выходные дни осуществляется только в барах, а в магазинах нет.

Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.