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Общество

Эпидситуация в Псковской области ухудшается

Эпидситуация в Псковской области ухудшается. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в области подтвердились 73 015 случаев коронавируса, в том числе 140 - за минувшие сутки. Выздоровели 68 954 пациента, из них 79 — за прошедшие 24 часа. Умерли от коронавируса 1 352 жителя региона. В Псковской области проведено 733 727 исследований на коронавирус, за сутки прирост составил 419 тестов.

Михаил Ведерников отметил, что выявлены первые 15 зараженных новым штаммом «омикрон». Эксперты предполагают, что их уже не менее 200. Глава региона уточнил, что каждый контактный становится заразным в течение суток.

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