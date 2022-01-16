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Общество

В Псковской области обнаружено заражение новым штаммом «омикрон»

В Псковской области выявлены заражённые новым штаммом «омикрон». Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сообщается, что в пятницу, 14 января, была отправлена 101 проба для проведения исследования. Сегодня, 16 января, стало известно, что в 15 из них обнаружен штамм «омикрон», в том числе у двоих детей. Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.

«Омикрон» распространяется очень быстро, заболевший человек становится заразным уже в первые сутки. Важно при любом ухудшении самочувствия вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих», – уточнил губернатор региона.

Михаил Ведерников заявил, что система здравоохранения готова к новой волне пандемии, и попросил псковичей помочь врачам и сделать прививку, чтобы не дать вирусу распространяться.

«Вакцинированные переносят болезнь намного легче. И призываю особое внимание уделить вакцинации пожилых людей старше 60 лет и беременных женщин», – резюмировал губернатор.

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