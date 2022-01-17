Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России началась неделя памяти жертв Холокоста

Восьмая ежегодная неделя памяти жертв Холокоста пройдёт в России с 17 января по 4 февраля в смешанном формате – очно и онлайн, сообщает пресс-служба организатора акции – Российского еврейского конгресса (РЕК).

Неделя памяти – цикл мемориальных и образовательных мероприятий – приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Отмечается, что в этом году неделя памяти впервые откроется кинопоказом: в Цифровом деловом пространстве пройдет премьера фильма «План А», главные роли в котором исполнили Аугуст Диль и Сильвия Хукс. Картина расскажет о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Ожидается, что ведущим церемонии открытия станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин.

Главным мероприятием недели памяти по традиции станет мемориальный вечер и вручение премии РЕК «Хранитель памяти» в московском музыкальном театре «Геликон-опера» 27 января. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

«Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Собранные средства будут направлены на программу «Вернуть достоинство», благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста», – говорится в сообщении организатора акции.

Как уточнили организаторы, часть мероприятий в рамках недели памяти пройдёт в режиме онлайн, но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добавим, что на сайте недели памяти можно ознакомиться с мероприятиями, которые пройдут в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

17 января 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции о новом штамме «омикрон»
17 января 2022

В Пскове полицейского наградили медалью за спасение упавшего с моста ребенка
17 января 2022

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
17 января 2022

Более 30 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
17 января 2022

Более 500 млн рублей налогов задолжали собственники имущества в Псковской области
17 января 2022

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за циклона «Герхильд»
17 января 2022

Сильный ветер и метель надвигаются на Псковскую область
17 января 2022

В Пскове выброшенные на улицу собака со щенком ищут новую семью

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...