В России началась неделя памяти жертв Холокоста

09:51, 17 января 2022, ПАИ

Восьмая ежегодная неделя памяти жертв Холокоста пройдёт в России с 17 января по 4 февраля в смешанном формате – очно и онлайн, сообщает пресс-служба организатора акции – Российского еврейского конгресса (РЕК).

Неделя памяти – цикл мемориальных и образовательных мероприятий – приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Отмечается, что в этом году неделя памяти впервые откроется кинопоказом: в Цифровом деловом пространстве пройдет премьера фильма «План А», главные роли в котором исполнили Аугуст Диль и Сильвия Хукс. Картина расскажет о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Ожидается, что ведущим церемонии открытия станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин.

Главным мероприятием недели памяти по традиции станет мемориальный вечер и вручение премии РЕК «Хранитель памяти» в московском музыкальном театре «Геликон-опера» 27 января. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

«Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Собранные средства будут направлены на программу «Вернуть достоинство», благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста», – говорится в сообщении организатора акции.

Как уточнили организаторы, часть мероприятий в рамках недели памяти пройдёт в режиме онлайн, но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добавим, что на сайте недели памяти можно ознакомиться с мероприятиями, которые пройдут в Псковской области.