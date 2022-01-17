Великолукский пенсионер лишился полумиллиона рублей, пообщавшись с мошенником

10:52, 17 января 2022, ПАИ

В Великих Луках пенсионер потерял полмиллиона рублей, пообщавшись с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

13 января 71-летнему великолучанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он заявил, что некие злоумышленники якобы намереваются осуществить несанкционированное списание его денежных средств. И для предотвращения этого предложил мужчине незамедлительно перевести его сбережения на «безопасный счет».

Горожанин поддался на уловку мошенника и перевел на указанные ему счета 500 тысяч рублей. А когда убедился, что стал жертвой нечистых на руку лиц, обратился за помощью в полицию.

В похожей ситуации 14 и 15 января после общения с мнимыми банковскими служащими две псковички лишились в общей сложности 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, уточнили в ведомстве.