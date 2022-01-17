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Общество

Около 50 мероприятий пройдет в Псковской области в неделю памяти жертв Холокоста

В Псковской области в рамках восьмой недели памяти жертв Холокоста будет организовано около 50 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий. Ежегодная неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и пройдёт в России с 17 января по 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Пскове и муниципальных образованиях будут проведены памятные акции, открытые уроки, беседы и классные часы для школьников, организован просмотр художественных и документальных фильмов. В районных культурных центрах откроются тематические фотовыставки и выставки рисунков.

Большая их часть пройдёт 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим). Одно из центральных – «Встреча поколений» – состоится в Пскове совместно с Еврейским благотворительным центром «ХЭСЭД ИЦХАК» на базе Псковского областного центра народного творчества.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Неделю памяти жертв Холокоста организует Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы и центра «Холокост».

Добавим, что на сайте недели памяти можно ознакомиться с мероприятиями, которые пройдут в Псковской области.

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