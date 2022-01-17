Охват населения Псковской области услугой по обращению с ТКО за 2021 год составил 97,5%

14:27, 17 января 2022, ПАИ

Охват населения услугой по обращению с ТКО в Псковской области за 2021 год составил 97,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Более 605 000 человек в Псковской области ежемесячно пользуются услугой по обращению с ТКО, а это почти 2500 населенных пунктов.

В этом году регоператор уже начал разрабатывать новые маршруты для отдаленных населенных пунктов, чтобы к концу года услугой мог воспользоваться каждый житель области.