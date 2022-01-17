«Лада Калина» утром легла на крышу в Себежском районе

14:46, 17 января 2022, ПАИ

46-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал из поселка Сосновый Бор в сторону Себежа. Мужчина не учел погодные условия и совершил съезд в правый придорожный кювет по ходу движения. Автомобиль опрокинулся на крышу, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщили с места происшествия, водитель находился в момент аварии в трезвом состоянии, пострадавших нет.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Себежский» напоминает водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия.