19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили псковские росгвардейцы

15:28, 17 января 2022, ПАИ

С 10 по 16 января сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области выявлено 19 административных правонарушений в области оборота гражданского оружия, проведена 121 проверка обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и изъято 5 единиц оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.