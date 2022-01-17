38 тысяч домашних питомцев перевезли в 2021 году поездами без сопровождения владельцев
38 тысяч домашних питомцев перевезли поездами дальнего следования холдинга РЖД без сопровождения владельцев в 2021 году, что на 50% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».
Как отметили в канале ведомства, чаще всего услугой перевозки домашних животных без сопровождения пользовались владельцы кошек и собак из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова.
В конце прошлого года компания расширила услугу, и теперь владельцы могут отправлять животных без сопровождения во всех поездах РЖД, в составе которых есть багажное купе. Перевозка животных оформляется в специализированных багажных кассах.
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38 тысяч домашних питомцев перевезли в 2021 году поездами без сопровождения владельцев
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