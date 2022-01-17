38 тысяч домашних питомцев перевезли в 2021 году поездами без сопровождения владельцев

16:14, 17 января 2022, ПАИ

38 тысяч домашних питомцев перевезли поездами дальнего следования холдинга РЖД без сопровождения владельцев в 2021 году, что на 50% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Как отметили в канале ведомства, чаще всего услугой перевозки домашних животных без сопровождения пользовались владельцы кошек и собак из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова.

В конце прошлого года компания расширила услугу, и теперь владельцы могут отправлять животных без сопровождения во всех поездах РЖД, в составе которых есть багажное купе. Перевозка животных оформляется в специализированных багажных кассах.