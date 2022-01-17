Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

38 тысяч домашних питомцев перевезли в 2021 году поездами без сопровождения владельцев

Фото: TG/Телеграмма РЖД

38 тысяч домашних питомцев перевезли поездами дальнего следования холдинга РЖД без сопровождения владельцев в 2021 году, что на 50% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Как отметили в канале ведомства, чаще всего услугой перевозки домашних животных без сопровождения пользовались владельцы кошек и собак из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова.

В конце прошлого года компания расширила услугу, и теперь владельцы могут отправлять животных без сопровождения во всех поездах РЖД, в составе которых есть багажное купе. Перевозка животных оформляется в специализированных багажных кассах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

17 января 2022

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
17 января 2022

Волна заражений «омикроном» может спасть к концу января

17 января 2022

Чем опасен «омикрон», обсудили в медиацентре ПАИ
17 января 2022

Новый снегоболотоход появился у Полистовского заповедника
17 января 2022

Проблемы развития спорта для людей с инвалидностью в Псковской области обсудили в проектном офисе «Команда 2018»
17 января 2022

38 тысяч домашних питомцев перевезли в 2021 году поездами без сопровождения владельцев
17 января 2022

Анастасия Повторейко – об открытии клинической кафедры ПсковГУ: Больница получит квалифицированных специалистов
17 января 2022

19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили псковские росгвардейцы


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...