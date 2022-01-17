Приход весны в конце марта спрогнозировал Роман Вильфанд

16:41, 17 января 2022, ПАИ

Март традиционно является зимним месяцем в России, поэтому ждать прихода весенней погоды 1 марта не стоит. Устойчивый переход температуры через ноль градусов ожидается к 20-м числам марта, уточнил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Ждать весны 1 марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8-10 апреля. Прилет грачей - тоже в конце марта. Ледоход, ледолом - тоже в первых числах апреля. В общем, март - это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надеждами», - сказал он.

В целом вторая половина зимы в России будет характеризоваться чередованием теплых и очень холодных периодов, отметил Вильфанд.

«Вторая половина зимы будет неоднородной. Будет обязательно заток теплых воздушных масс на европейской территории азиатской части страны, на азиатской части страны заток теплого воздуха и из Китая, и Тихого океана. И эти периоды будут заменяться очень холодными периодами, когда будут на европейской территории воздушные массы не только с Баренцева моря, но даже из района Малой земли, и еще северо-восточнее, с Восточно-Сибирского моря и даже севера Таймыра. Каждый эпизод будет прогнозироваться за два-три дня до наступления», - заключил Вильфанд.