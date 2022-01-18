Два московских пони успешно пересекли границу в Псковской области и отправились в США
В МАПП «Бурачки» в Себежском районе сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух спортивных пони. Лошадей везли автомобильным транспортом из Истринского района Московской области в адрес получателя из США.
Инспектор управления Россельхознадзора убедился, что животные здоровы и перевозятся с соблюдением всех необходимых требований страны-импортёра.
После завершения всех необходимых процедур спортивные пони продолжили путь в США.
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