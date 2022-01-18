Россиян предупредили о подорожании сладостей

12:01, 18 января 2022, ПАИ

Производители сладостей предупредили о подорожании своей продукции в России, пишет газета «Известия».

Речь идёт о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez (производит бренды Oreo и Alpen Gold) заявил об увеличении стоимости продукции до 19 %, «Хлебпром» (шоколад «Частная галерея» и торты «Услада») – до 23 %, «Славянка» («Левушка» и «Чудо») – до 18 %, «Объединенные кондитеры» («Бабаевский», «Красный Октябрь», «Рот Фронт») – до 18 %, Ferrero (Kinder и Raffaello) – на 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырьё – пальмовое масло, муку и меланж (яичный полуфабрикат).