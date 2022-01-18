В Псковской области проверили охотников

12:19, 18 января 2022, ПАИ

В Псковской области состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Охота», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Мероприятие было направлено на усиление контроля за оборотом гражданского оружия, обнаружение и пресечение фактов незаконной охоты, а также выявление граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия.

В операции приняли участие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Они проверили 9 охотников, зафиксировали 2 факта нарушения законодательства и изъяли 1 единицу оружия.

Сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.