В России создали рабочую группу по взаимодействию с регионами в борьбе с COVID-19

14:34, 18 января 2022, ПАИ

В России создали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, рабочую группу возглавит вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников. В федеральном оперативном штабе 18 января сообщили, что за сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло на 31 252, до 10 865 512.