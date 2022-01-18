Молодежь Псковской области и представители диаспор продолжат сотрудничество

15:12, 18 января 2022, ПАИ

18 января в Псковском ресурсном центре развития добровольчества состоялась встреча сотрудников управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области с представителями диаспор и землячеств, проживающих в регионе. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в 2022 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Работники ресурсного центра презентовали свою площадку и предложили ее в качестве одного из мест проведения совместных мероприятий различной направленности. Участники встречи обсудили событийный календарь на 2022 год и те мероприятия, которые можно реализовать под эгидой развития межнациональных и международных отношений. Речь идет об образовательных программах, а культурных и спортивных молодежных проектах патриотической направленности. Стороны внесли свои предложения по их организации, наполнению, методическому и информационному сопровождению.

По мнению большинства спикеров, акцентом таких мероприятий должны стать популяризация понятия фронтового братства и знакомство молодежи с отдельными героями военных конфликтов.

Представители ПсковГУ рассказали о своих возможностях в части реализации образовательной, воспитательной и культурной программ по развитию межнационального и международного сотрудничества.

Кроме того, состоялось обсуждение точек взаимодействия органов исполнительной власти области и представителей диаспор в части социального обслуживания населения. Стратегия системной благотворительной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также одиноко проживающим гражданам в рамках межнационального сотрудничества будет проработана совместно с профильным комитетом и региональными волонтерскими штабами.

Шла речь и об участии представителей диаспор и землячеств в крупных форумных кампаниях. Сотрудники управления общественных проектов и молодежной политики администрации области проинформировали о том, что ежегодно десятки активных молодых людей представляют Псковскую область на известных всероссийских форумах. Среди них «Таврида», «Мы помним», «Территория смыслов», «Ладога», «Машук» и другие. Участие в мероприятиях такого масштаба способствует не только повышению компетенций молодых специалистов и развитию творческого и управленческого потенциала, но и привлечению грантовых средств на развитие их проектов, отметили специалисты.

В ходе встречи затрагивались вопросы поддержки традиций народов, проживающих в регионе, и развития деятельности тематических клубов, объединяющих интересы представителей разных национальностей и народностей.